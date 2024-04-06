«Ростов» и «Сочи» обменялись быстрыми голами

Матч 23-го тура Премьер-лиги «Ростов» - «Сочи» начался с голевой атаки команды Валерия Карпина. На левом края поля Данил Глебов низом сыграл к ближнему углу вратарской, а Егор Голенков протолкнул мяч в сетку ворот гостей.

На табло загорелись цифры 1 и 0. Ростовчане несколько минут делили четвертое место, но вскоре вернулись на девятую позицию. Это Кирилл Кравцов сравнял счёт ударом от линии штрафной и эффектным рикошетом, мяч упал фактически за шиворот голкиперу.

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