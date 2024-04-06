Пономарёв назвал точный счёт матча ЦСКА – «Факел»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем матче Российской премьер-лиги между «армейцами» и «Факелом».

По мнению эксперта, ЦСКА одержит победу в этом матче, ведь команде уже пора перестать терять очки.

«Думаю, что матч сложится следующим образом — ЦСКА забьет, потом будет борьба, но команда дожмет соперника и победит со счетом 2:0», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Встреча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – «Факел» пройдет 7 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.