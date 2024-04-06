Пименов – о Сперцяне: «Сейчас это не тот футболист, за которым гонялись европейские топ-клубы»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сейчас находится не в лучшей форме. Об этом сообщил экс-игрок сборной России Руслан Пименов.

Напомним, встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой «быков» со счётом 4:3. Сперцян в этой игре отметился двумя забитыми мячами, один из них вскоре был переписан на защитника «Пари НН» как автогол.

- «Пари НН» заслуживал ничейного результата. «Краснодар» смог победить за счёт индивидуальностям.

Что касается Сперцяна, то по нему есть вопросы. Он сейчас не такой, каким был осенью. Наверное, Сперцян в данный момент не готов физически. Это не тот футболист, за которым гонялись европейские топ-клубы. – сказал эксперт в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в услугах армянского игрока заинтересованы ряд европейских клубов, включая «Жирону» и «Ювентус».

В текущем сезоне Сперцян провёл во всех турнирах 25 матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и шесть результативных передач.