Сафонов – о 4:3 в матче с «Пари НН»: «Краснодар» должен уничтожать соперника, ведя 2:0»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарий после победы своей команды над «Пари НН».

«Во‑первых, мы много позволяли противнику сегодня в атаке и теряли много мячей на своей половине поля, из‑за чего соперник мог оказывать на нас давление. Плюс мне не понравилось, что «Пари НН» поверил, что может у нас выиграть. Думаю, что, ведя в счете 2:0, мы должны уничтожать соперника», – приводит слова вратаря сборной России «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» обыграл в гостях «Пари НН» со счётом 4:3 в 23-м туре чемпионата России.

К слову, благодаря победе «Краснодар» вернулся на вершину турнирной таблицы, опередив «Зенит». При этом стоит сказать, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.