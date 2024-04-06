Карпин — о «Сочи»: Видно рисунок, видна рука тренера и во что они хотят играть

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем сопернике.

Сегодня, 6 апреля, «Ростов» примет на своем поле «Сочи» в рамках матча 23-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что ему понятен рисунок игры «Сочи», ведь в команде видна рука нового тренера.

«Это команда, которая хочет владеть мячом, хочет прессинговать. Это примерно то, что мы пытаемся делать. Поэтом сегодня будет тяжело и интересно», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Начало матча «Ростов» - «Сочи» запланировано на 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.