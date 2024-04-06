Морено: Карпин в своё время был ключевым игроком в Испании

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено перед матчем с «Ростовом» высказался о наставнике донской команды Валерии Карпине.

- Помню ли Карпина в по игре в чемпионате Испании? Да, конечно. Я бы хотел отметить, что у нас с ним у обоих есть прошлое «Сельты», мы оба там были. Если выделять игроков и тренеров «Сельты», им нравится такой атакующий футбол. Карпин в своё время был ключевым игроком в Испании, - сказал испанский специалист в эфире телеканала «Матч премьер».

Напомним, Карпин выступал за «Сельту» в период с 1997 по 2002 год.

Матч «Ростов» - «Сочи» пройдёт сегодня и начнётся в 20:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить на портале LiveResult.