Президент «Урала»: Судья – негодяй, непонятно, как он судил

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов дал свой комментарий о работе арбитров в матче с самарскими «Крыльями Советов».

Напомним, встреча прошла сегодня в Екатеринбурге в рамках 23-го тура РПЛ. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 2:1. Отметим, что при счётё 1:1 «Урал» остался в меньшинстве после удаления Итало. Спустя 20 минут гости забили победный гол с пенальти.

- Если вы смотрели игру, то сами все видели. Судья – негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с «Сочи» за выживание и к нам на игру приезжает работать арбитром VAR Бобровский, который нас неоднократно прибивал, - сказал президент екатеринбургского клуба в интервью «Матч ТВ».

Иванов отметил, что «Урал» будет обращаться в ЭСК, но отметил, что никакого толку от этого не последует.

«Урал» имеет в своём активе 20 очков и находится на 13 месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре екатеринбургский клуб на своём поле встретится с «Динамо», игра запланирована на 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по мск.