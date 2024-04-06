Юран высказался о травме Марадишвили

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Константина Марадишвили.

Напомним, хавбек получил травму колена в середине первого тайма матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

«По предварительному осмотру крестообразные связки у него целые. Но колено «гульнуло». МРТ сделают», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

По мнению тренера, Марадишвили повредил боковую связку, но точнее будет известно в ближайшие два дня.

В составе «Пари НН» хавбек провел три матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

14 апреля подопечные Юрана проведут гостевой поединок против «Оренбурга». Начало матча запланировано на 12:00 по мск.

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