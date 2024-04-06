Гранат уверен, что Абаскаль не будет уволен из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком».

«Я не думаю, что это будет заключительная игра для Абаскаля. Даже если команда проиграет. Единственное, если команда проиграет безвольно, то могут возникнуть вопросы. А если проиграет с характером, то дадут доработать до конца. Не вижу смысла его сейчас убирать», — приводит слова бывшего футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что встреча команд состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

К слову, сейчас «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. «Спартак» идет седьмым (32 очка).