Булыкин считает, что «Краснодар» вернулся в чемпионскую гонку

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался после победы «Краснодара» над «Пари НН».

Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Мурада Мусаева.

Эксперт заявил, что игра получилась веселой и интересной для болельщиков, но тренеры не любят такой футбол.

«Можно только порадоваться за «Краснодар». Они возвращаются в гонку. Но если они хотят выиграть чемпионат, то нельзя допускать таких ошибок в обороне», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Благодаря победе «Краснодар» вернулся на вершину турнирной таблицы, опередив «Зенит». При этом стоит сказать, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.