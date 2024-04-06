Юран: Предъявить претензии к своей команде язык не повернётся, на ничью мы наиграли

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран высказался о ничейном исходе матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Встреча прошла сегодня в Нижнем Новгороде и завершилась победой «быков» со счётом 4:3.

- После таких игр остаётся недосказанность. Глянул после матча на статистику – она запредельная. Игра нам сегодня давалась, что-то предъявить к своей команде у меня язык не повернётся. Поблагодарил ребят за эту игру. «Краснодар» сегодня забил больше, но на ничью мы точно наиграли, - сказал Юран в эфире телеканала «Матч премьер».

«Пари НН» располагается на 10 месте в турнирной таблице чемпионата России, у коллектива Юрана 28 набранных очков. В следующем туре нижегородцы сыграют в гостях против «Оренбурга», матч пройдёт 14 апреля.