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​Назван фаворит матча «Динамо» – «Спартак»

06 Апреля 2024 • 19:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 23 ч. 49 мин.

Эксперты букмекерских контор оценили шансы команд на победу в предстоящем поединке 23-го тура чемпионата России, который состоится в воскресенье, 7 апреля 2024 года.

По мнению экспертов динамовцы одержат победу с вероятностью в 38,7%, ничейный результат возможен с вероятностью в 26,8%, а вот победа футболистов «Спартака» оценена в 34,5%.

Напомним, что матч «Динамо» Москва – «Спартак» Москва начнётся в 19:30 по московскому времени. «Динамо» в таблице располагается на третьем месте, «Спартак» – на седьмом. Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем спортивном портале.


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