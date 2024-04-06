​Назван фаворит матча «Динамо» – «Спартак»

Эксперты букмекерских контор оценили шансы команд на победу в предстоящем поединке 23-го тура чемпионата России, который состоится в воскресенье, 7 апреля 2024 года.

По мнению экспертов динамовцы одержат победу с вероятностью в 38,7%, ничейный результат возможен с вероятностью в 26,8%, а вот победа футболистов «Спартака» оценена в 34,5%.

Напомним, что матч «Динамо» Москва – «Спартак» Москва начнётся в 19:30 по московскому времени. «Динамо» в таблице располагается на третьем месте, «Спартак» – на седьмом. Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем спортивном портале.