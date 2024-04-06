Марадишвили покинул домашний стадион на костылях

Опорный хавбек «Пари НН» Константин Марадишвили получил травму в минувшем матче против «Краснодара» (3:4).

Как утверждает «Матч ТВ», 24-летний футболист покинул стадион на костылях. По словам самого Марадишвили, 8 апреля он пройдет МРТ.

Стоит сказать, что полузащитник получил травму колена в середине первого тайма и не смог самостоятельно покинуть поле.

Напомним, в зимнее трансферное окно Марадишвили перешел в «Пари НН» из ЦСКА на правах аренды. В составе нижегородцев хавбек сыграл в трех матчах и не отметился голевыми действиями.

В следующем туре «Пари НН» встретится на выезде с «Оренбургом» в рамках 24-го тура РПЛ.