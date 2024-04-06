Мелик-Гусейнов: «Мы записываем себе в актив игру с «Краснодаром»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался после матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Встреча между командами завершилась победой кубанского клуба со счетом 4:3.

«Несмотря на счет на табло, мы записываем себе эту игру в актив. Потому что сыграть так с лидером чемпионата — дорого стоит для «Пари НН», — заявил Мелик-Гусейнов «Чемпионату».

Функционер считает, что нижегородцы наиграли как минимум на ничью в данном поединке, сумев навязать сопернику агрессивный футбол.

На данный момент «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 28 очков. «Краснодар» вернулся на первую строчку, набрав 43 балла.