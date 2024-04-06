Тренер «Краснодара» Мусаев: Я не хочу пропускать столько голов

Наставник краснодарской команды Мурад Мусаев подвел итоги встречи с «Пари НН» в рамках 23-го тура чемпионата России.

Напомним, встреча завершилась победой «быков» со счётом 4:3.

- Самое главное – это то, что мы победили. Как мы добились этой победы будем разбираться уже в Краснодаре. Что с нами случилось после второго гола? Психологическая проблема. Также было и с «Локомотивом», когда забили первыми.

Счёт сегодня должен был быть 4:0, а получаем 2:2. То же самое было при счёте 4:2 – должны были заканчивать игру спокойно. Я не хочу играть и пропускать столько мячей, - сказал Мусаев в эфире «Матч премьер».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита», который идёт вторым с 41 баллом, игра в запасе, которая состоится 7 апреля в Петербурге. Соперником команды Сергея Семака станет «Балтика».