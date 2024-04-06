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«Ростов» и «Сочи» озвучили составы на южное дерби

06 Апреля 2024 • 18:57 Комментировать
Ростов
...
Сочи
1 1.87 X 3.65 2 4.30
Через 0 ч. 20 мин.

В субботу вечером в 23-м туре Российской премьер-лиги пройдёт матч между «Ростовом» и «Сочи».

Наставник «Ростова» Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

Рулевой «Сочи» Роберт Морено, в свою очередь, доверил место в стартовом составе следующим футболистам: Заболотный, Заика, Дркушич, Марсело, Аттият-Аллах, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

Матч «Ростов» - «Сочи» стартует в 20:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сочи

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РОСТОВ СОЧИ
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