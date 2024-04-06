«Ростов» и «Сочи» озвучили составы на южное дерби

В субботу вечером в 23-м туре Российской премьер-лиги пройдёт матч между «Ростовом» и «Сочи».

Наставник «Ростова» Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

Рулевой «Сочи» Роберт Морено, в свою очередь, доверил место в стартовом составе следующим футболистам: Заболотный, Заика, Дркушич, Марсело, Аттият-Аллах, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

Матч «Ростов» - «Сочи» стартует в 20:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.