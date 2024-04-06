Игнатьев считает, что «Локомотив» смазал начало весенний части РПЛ

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Локомотива» после зимней паузы РПЛ.

«У железнодорожников очевидные проблемы с составом, то нет Дзюбы, то Пиняева, то Тикнизяна. Если говорить про положение «железнодорожников» в турнирной таблице, то думается, что это то место, которое соответствует их возможностям на сегодняшний день. Но очевидно, что начало весенний части чемпионата «Локомотив» смазал», — приводит слова специалиста издание Legalbet.

Стоит отметить, что на данный момент «Локомотив» занимает шестоеместо в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет восемь очков.