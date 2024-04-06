«Пари НН» проиграл дома в РПЛ впервые с июля

В субботу «Пари НН» огорчил армию своих болельщиков, проиграв «Краснодару» со счётом 3:4. Для нижегородцев это первое поражение в Премьер-лиге на своём поле с июля.

В прошлый раз «Пари НН» проигрывал матч чемпионата России дома 22 июля 2023 года. Тогда команда Сергея Юрана уступила «Зениту» (0:2). Дальше нижегородцы выдали серию из девяти игр без поражений в Премьер-лиге на своём поле (семь побед, две ничьи). И вот теперь эта серия оборвалась.

На текущий момент «Пари НН» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре команда Сергея Юрана сыграет против «Оренбурга» на выезде.