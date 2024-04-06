«Краснодар» устроил результативную бойню с «Пари НН», победил и минимум на сутки сместил «Зенит» с первой строчки

«Краснодар» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 6 апреля на стадионе «Нижний Новгород».

В первом матче после возвращения в «Краснодар» Мурад Мусаев сыграл вничью с «Локомотивом», теперь предстоял ему и его команде ещё один выезд – в Нижний Новгород к футболистам Сергея Юрана. Обычно «Пари НН» очень скуп на забитые и пропущенные мячи, максимально сушит матчи, сковывает оппонента. Но тут игра из ряда вон выходящая. И виной тому резвый старт «Краснодара».

На восьмой минуте Эдуард Сперцян со штрафного навесил на дальнюю штангу, а Кирилл Глущенков под давление соперников кивнул точно в «девятку» собственных ворот – 0:1. Моментально мог последовать ответ хозяев: ровно такая же подача со стандарта, замыкать дальнюю штангу прилетел Константин Марадишвили, но попасть в створ не сумел.

Зато Джон Кордоба убежал на рандеву с Нигматуллиным после длинной передачи Кади из центрального круга. Колумбиец мудрить не стал, спокойно пробил в угол ворот – 0:2. И это всего 13 минута. А уже на 18-й мог случиться дубль Кордобы. От правого угла поля Сперцян навесил точно на Джона, форвард оппонента продавил и плотно пробил по центру ворот – Нигматуллин парировал кулаками. Оборона «Пари НН», видимо, взяла в этот день выходной.

Как и реализация. Марадишвили мог вернуть интригу, однако после сольного прохода и прострела Боселли умудрился не попасть в створ ворот с семи метров. Игра на встречных курсах явно шла на пользу «Краснодару», потихоньку угомонившему темп матча. Два гола за два удара в створ ворот и можно немного успокоиться. Так хотел «Краснодар». Но «Пари НН» уже принял правила открытого футбола, забил на свои принципы и понёсся вперёд.

Кросс с правого фланга зажёг суматоху в штрафной площади «Краснодара», мяч отскочил к 11-метровой отметке, а набежавший Калинский в касание колотил его точно в цель – 1:2. А под занавес тайма счёт и вовсе стал равным. Опять же с правого фланга пошла подача, теперь в касание пробил Дмитрий Тихий. А на линии вратарской мяч встретил Александр Трошечкин и переправил его в сетку – 2:2.

На исходе часа игры Трошечкин мог и дубль оформлять. Подача от Калинского с правого фланга нашла голову Александра, тот в падении пробил в дальний угол, но Сафонов в броске спас свою команду. За слабую реализацию «Пари НН» наказал Кордоба. С линии штрафной площади Са попытался перебросить голкипера ударом головой, Нигматуллин умудрился перевести в перекладину, но Джон на добивании сработал идеально – 2:3.

В следующих атаках Боссели и Сперцян обменялись двумя опасными ударами, но только Эдуард был точен. В одном из эпизодов Олусегун заработал стандарт на дуге штрафной площади. Сперцян подошёл к мячу и пальнул точно во вратарский угол – 2:4. Последний удар всё же остался за «Пари НН». На 88-й минуте Царукян шикарной передачей нашёл Кухарчука, тот оббежал Сафонова, рикошетом от Тормены пробив в опустевший створ – 3:4.

Удивительный для «Пари НН» матч с семью забитыми голами и максимально открытой игрой. Победителем однако вышел «Краснодар», который на сутки подвинул «Зениту» с вершины турнирной таблицы.