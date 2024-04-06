«Пари НН» забил третий гол «Краснодару», но всё равно проигрывает

Матч 23-го тура Премьер-лиги «Пари НН» - «Краснодар» получается сверхрезультативным и драматичным. Эдуард Сперцян и Джон Кордоба забили по голу в дебюте, но Николай Калинский и Александр Трошечкин вернули интригу к перерыву (2:2). Ближе к концу поединка Кордоба снова забил с игры, а Сперцян - со штрафного, но нижегородцы снова вернули интригу. На 88-й минуте Илья Кухарчук получил заброс на ход в штрафную, изящно обыграл накоротке голкипера, запутался в своих ногах, но мяч удачно отскочил в сетку.

3:4 на табло, у «Пари НН» есть несколько минут на чудо. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.