В матче 23-го тура Премьер-лиги «Пари НН» играет против «Краснодара». Пропустив быстрые голы от Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы, соперник отыгрался к перерыву после ударов Николая Калинского и Александра Трошечкина. Но в заключительной четверти «быки» добились своего. Виктор Са пробил в штангу, а Кордоба был первым на подборе. На 79-й минуте Сперцян со штрафного вколотил мяч в сетку - 2:4. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Краснодар» ведёт со счётом 4:2 в матче с «Пари НН» после голов Кордобы и Сперцяна
Оценить новость
Новости по матчу
Сегодня, 06 Апреля
18:31«Краснодар» устроил результативную бойню с «Пари НН», победил и минимум на сутки сместил «Зенит» с первой строчки
05 Апреля
04 Апреля
03 Апреля
02 Апреля
13:29Романцев: Сейчас судьба тренера зависит не только от результатов, но и от отношений с хозяином клуба
01 Апреля
12:08Синицын: «Кроме гола, забитого на фарте, «Краснодар» больше ничего не создал в матче с «Локомотивом»
11:39Деменко: «Игра, которую мы увидели при Мусаеве, ничем не отличается от той, что ставил Ивич» 1
31 МартаПоказать ещё
Бонусы букмекеров
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» нашла замену Нойеру Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне»
Спортивные новости«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 06 Апреля
19:26 · Россия. Премьер-лигаЮран: Предъявить претензии к своей команде язык не повернётся, на ничью мы наиграли
18:17 · Россия. Премьер-лига«Краснодар» ведёт со счётом 4:2 в матче с «Пари НН» после голов Кордобы и Сперцяна
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига«Ленинградец» и «Алания» разошлись миром в результативной концовке
Рекомендуем
Бан пользователя