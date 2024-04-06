«Краснодар» ведёт со счётом 4:2 в матче с «Пари НН» после голов Кордобы и Сперцяна

В матче 23-го тура Премьер-лиги «Пари НН» играет против «Краснодара». Пропустив быстрые голы от Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы, соперник отыгрался к перерыву после ударов Николая Калинского и Александра Трошечкина. Но в заключительной четверти «быки» добились своего. Виктор Са пробил в штангу, а Кордоба был первым на подборе. На 79-й минуте Сперцян со штрафного вколотил мяч в сетку - 2:4. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.