«Пари НН» потерял Марадишвили в игре против «Краснодара»

В субботу в рамках двадцать третьего тура Российской премьер-лиги играют «Пари НН» и «Краснодар». Первый тайм получается богатым на события – «быки» быстро забили два гола, но нижегородцы смогли отыграться.

Стоит сказать, что по ходу первой половины игры травму получил полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили. 24-летнего футболиста унесли с поля на носилках, после чего на замену вышел Никита Ермаков.

Напомним, что Марадишвили перебрался в «Пари НН» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

Следить за игрой между «Пари НН» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.