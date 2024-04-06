​Джон Кордоба забил 30 голов в РПЛ

В российском чемпионате проходят матчи 23-го тура РПЛ, «Краснодар» выступает в Нижнем Новгороде против местного «Пари НН». Уже в первом тайме Джон Кордоба смог забить - и гол стал для колумбийца тридцатым за все время выступлений в высшей лиге российского футбола.

Для достижения этого рубежа ему потребовались 57 матчей - в истории клуба лишь один игрок быстрее добирался до рубежа в 30 мячей, это сделал Фёдор Смолов, которому потребовалась 41 встреча.

Следить за событиями матча российского чемпионата между нижегородским «Пари НН» и «Краснодаром» можно посредством онлайн-трансляции.