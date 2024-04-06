«Пари НН» быстро отыграл два гола в битве с «Краснодаром»

Матч 23-го тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Краснодаром» получился результативным ещё до перерыва. В дебюте Эдуард Сперцян при помощи головы защитника открыл счет, а Джон Кордоба тут же его удвоил. Но соперник вернулся в игру метким ударом Николая Калинского на 34-й минуте, а на 40-й - счет сравнялся. Корнер с правого фланга с навесом почти к линии штрафной, там Дмитрий Тихий пробил головой в створ ворот гостей, а Александр Трошечкин здорово подставил голову под полет мяча.

Командам предстоит всё начинать сначала. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.