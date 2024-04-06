Сперцян покорил отметку в 100 матчей за «Краснодар»

Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян вышел в основном составе на матч против «Пари НН». Для Сперцяна это 100-й официальный поединок за первую команду «быков».

В 99 предыдущих матчах Сперцян записал на свой счёт 30 голов и 23 результативных паса на партнёров. Стоит отметить, что слухи давненько связывают 23-летнего футболиста с переездом в более статусный чемпионат.

Следить за игрой Премьер-лиги между «Пари НН» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.