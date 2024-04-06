«Краснодар» быстро забил два мяча в ворота «Пари НН»

В 23-м туре Премьер-лиги «Пари НН» принимает «Краснодар». Уже на восьмой минуте у гостей получилась отменная голевая атака. На левом краю штрафной Эдуард Сперцян получил мяч и сразу пробил в дальнюю часть ворот. На траектории полёта мяча была голова Кирилла Глущенкова, и защитник лишь подправить мяч в сетку, не сумев спасти свою команду, - 0:1.

Несколько минут, и уже Джон Кордоба попал в объятия одноклубников. Форвард получил передачу от Кади, избавился от опеки и поразил ближний угол ворот.

На табло 0:2. «Быки» близки к тому, чтобы прервать серию из трёх матчей без побед и возглавить таблицу. Соперник - 10-й. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.