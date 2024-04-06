Юран: «Кучаев приехал, чтобы помогать, но, к сожалению, с такими вещами мы столкнулись»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Сегодня Кирилла Гоцука заменяет Глущенков. Почему он, а не Каккоев. Чем на сегодняшний день Глущенков сильнее?

- Каккоев с дискомфортом мышцы. Сейчас он в заявке и появится, если понадобится, мы решили его поберечь, потому что у нас Александров на карточке. Следующая игра с «Оренбургом» на выезде. Гоцук нету, поэтому здесь перестраховался, потому что есть небольшой дискомфорт, чтобы не усугубить и не потерять его. Глущенков провел все игры на предсезонке, парень уверенный, динамовская школа. Он в еврокубках играх в Беларуси, одним из лучших защитников признавался, поэтому почему нет? У нас же проблема, что еще Кучаев получил травму. Когда должна была вторая желтая быть, попадает игрок после мяча в голеностоп, но тоже не реагируют, потому что игрок уже на желтой был. Здесь вот тоже такие вещи, потом он в борьбе еще раз подвернул этот голеностоп. Тоже сейчас стараемся побыстрее восстановить. Игрок, который приехал, чтобы помогать, но, к сожалению, с такими вещами мы столкнулись. Но ничего страшного. Есть игроки, которые выйдут и будут играть. Самое главное сказал, что все от головы идет, заряженность в голове должна быть. Есть примеры, когда мы хорошо играли с лидерами, там немножко не повезло где-то, а в целом посмотрим.