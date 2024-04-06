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Юран: «Хотел перед болельщиками извиниться за такой паршивый матч с «Балтикой»

06 Апреля 2024 • 16:37 Комментировать
Пари НН
2:3
Краснодар
1 3.95 X 3.25 2 2.10
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Как проходила подготовка к «Краснодару»? Прежде всего, с тактической точки зрения, потому что поменялся главный тренер у соперника. Как это происходило?

- Поменялся тренер. Там да, «Краснодар»  играл в три защитника в последних играх, но насколько мы понимали и знали, насколько Мусаев работал, что скорее всего будут играть 4-3-3. Эта схема, насколько я знаю, требуют и руководители. Эту схему мы предполагали, наигрывали если в три защитника «Краснодар» выйдет. Также наигрывали, как и в четыре. Это знакомая схема, и большого труда именно наиграть это не составляет, потому что уже играли с «Краснодаром» в гостях и в прошлом году. Тут две смены.

- Кирилл Гоцук дисквалифицирован на три матча. Как команда восприняла такой длительный срок?

- Печально. Этот матч с «Балтикой», как я говорил после игры, что не подъехали. Был серьезный разбор. Хотел перед болельщиками извиниться за такой паршивый матч. Это первый за год работы, 4 апреля был год в Нижнем Новгороде, это самый такой бездарный матч. Анализ был сделан, разговор был серьезный. Где-то и на повышенных, потому что нельзя довольствоваться тем, что у нас всё как будто здорово. Нужно каждую игру быть голодным, выходить. Футбол - это разные матчи, победы, ничьи и поражения. Смотря как ты их проводишь. Для меня это неприемлемо. Еще раз перед болельщиками и руководством хочу извиниться, потому что, наверное, главный тренер должен брать на себя ответственность. Не просто так говорят, что выигрывает команда, а проигрывает главный тренер. К сожалению, случилось. Может быть, и нужен был этот матч, который встряхнет и покажет, что парни, как только мы немного даем слабину в настрое, в самоотдаче и желании, сразу футбол наказывает.

- А именно по дисквалификации?

- Дисквалификация понятна, но знаете, кто проиграл в футбол, нам понятно, что это чересчур три игры в этом случае. Потому что когда игрок изначально и целенаправленно идет агрессивно, на грани фола, на грани травмы, это нужно наказывать, я тоже сторонник. А когда  игровой момент, через мяч попадает в ногу, там очевидно, что нецеленаправленно. Ведь не отреагировал ни боковой судья, ни судья в поле. Даже желтой карточки он не пытался достать. ВАР вмешался? ВАР посчитал, что нужно заострить внимание на красной карточке. Там Левников был, не знаю, играл в футбол или нет, но это же очевидно, что здесь нецеленаправленно. Игрок не хотел нанести серьезную травму, Гоцук. Конечно, выпадает игрок, капитан, три игры, даже не дали шанса на две игры плюс одну. Здесь посчитали, что целенаправленно. Вот такой момент был, что «Оренбург» - «Ростов»  такая очевидная ситуация, что игрок даже не в мяч, а также нога прогнулась - не реагируют. Я вот эти вещи… немного диковато смотреть. Там не реагируют, а здесь реагируют. По втором мячу тоже - играет «Рубин» - «Ахмат», там такой же эпизод, там почему-то определяют, что была помеха вратарю. Здесь с Нигматуллиным разговаривал, он говорит, что мяч вылетел из-под игрока, который находился во вне игры и делал движение в створ ворот. Там реагируют, здесь не реагируют, не знаю. Сейчас снова скажут, что Юран там о судействе. Но я сопоставляю вещи, которые в игре одной и в игре второй. Здесь так судят, а здесь вот так. Не знаю.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

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ПАРИ НН КРАСНОДАР
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