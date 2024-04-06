Российская премьер-лига в субботу порадовала болельщиков расписанием матчей до конца апреля. Приводим его ниже с указанием московского времени.
25 тур
19 апреля
19:00 «Краснодар» - «Факел»
20 апреля
14:00 «Рубин» - «Локомотив»
16:30 «Балтика» - «Крылья Советов»
19:30 ЦСКА – «Ахмат»
21 апреля
14:00 «Пари НН» - «Динамо»
16:15 «Зенит» - «Оренбург»
18:15 «Сочи» - «Урал»
20:30 «Ростов» - «Спартак»
21 тур (ранее переносился)
24 апреля
16:00 «Оренбург» - «Динамо»
18:15 «Пари НН» - «Локомотив»
20:30 «Краснодар» - «Балтика»
20:30 «Зенит» - «Рубин»
25 апреля
16:00 «Урал» - «Ростов»
18:15 «Факел» - «Крылья Советов»
20:30 «Ахмат» - «Сочи»
20:30 ЦСКА – «Спартак»
26 тур
28 апреля
14:00 «Ахмат» - «Пари НН»
16:15 «Спартак» - «Локомотив»
19:15 «Динамо» - «Зенит»
21:30 «Балтика» - ЦСКА
29 апреля
13:00 «Крылья Советов» - «Краснодар»
15:15 «Рубин» - «Урал»
17:30 «Сочи» - «Факел»
19:45 «Ростов» - «Оренбург»
Стоит отметить, что 28 апреля матч между «Балтикой» и ЦСКА стартует в 21:30 по московскому времени. В российском футболе столь поздние матчи проходят редко.
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