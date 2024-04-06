Российская премьер-лига в субботу порадовала болельщиков расписанием матчей до конца апреля. Приводим его ниже с указанием московского времени.

25 тур

19 апреля

19:00 «Краснодар» - «Факел»

20 апреля

14:00 «Рубин» - «Локомотив»

16:30 «Балтика» - «Крылья Советов»

19:30 ЦСКА – «Ахмат»

21 апреля

14:00 «Пари НН» - «Динамо»

16:15 «Зенит» - «Оренбург»

18:15 «Сочи» - «Урал»

20:30 «Ростов» - «Спартак»

21 тур (ранее переносился)

24 апреля

16:00 «Оренбург» - «Динамо»

18:15 «Пари НН» - «Локомотив»

20:30 «Краснодар» - «Балтика»

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20:30 «Зенит» - «Рубин»

25 апреля

16:00 «Урал» - «Ростов»

18:15 «Факел» - «Крылья Советов»

20:30 «Ахмат» - «Сочи»

20:30 ЦСКА – «Спартак»

26 тур

28 апреля

14:00 «Ахмат» - «Пари НН»

16:15 «Спартак» - «Локомотив»

19:15 «Динамо» - «Зенит»

21:30 «Балтика» - ЦСКА

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29 апреля

13:00 «Крылья Советов» - «Краснодар»

15:15 «Рубин» - «Урал»

17:30 «Сочи» - «Факел»

19:45 «Ростов» - «Оренбург»

Стоит отметить, что 28 апреля матч между «Балтикой» и ЦСКА стартует в 21:30 по московскому времени. В российском футболе столь поздние матчи проходят редко.