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Мусаев: «Кривцов и Волков готовы на 100%, раз в составе»

06 Апреля 2024 • 16:24 Комментировать
Пари НН
0:0
Краснодар
1 3.95 X 3.25 2 2.10
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Можно ли говорить о том, что с возвращением Оласы вы переходите на схему 4-3-3 сегодня?

- Да.

- Что со здоровьем двух травмированных игроков, Кривцова и Волкова? Вроде бы оба в стартовом составе, но травмы такие, неприятные были у них. По крайней мере, по видео. Насколько они готовы?

- На 100%, раз в составе. У Кривцова был ушиб. У Волкова тоже ничего страшного.

- Кайо остается в запасе. По какой причине?

- Потому что переходим на два центральных.

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Евро-Футбол.Ру,
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