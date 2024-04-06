Мусаев: «Кривцов и Волков готовы на 100%, раз в составе»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Можно ли говорить о том, что с возвращением Оласы вы переходите на схему 4-3-3 сегодня?

- Да.

- Что со здоровьем двух травмированных игроков, Кривцова и Волкова? Вроде бы оба в стартовом составе, но травмы такие, неприятные были у них. По крайней мере, по видео. Насколько они готовы?

- На 100%, раз в составе. У Кривцова был ушиб. У Волкова тоже ничего страшного.

- Кайо остается в запасе. По какой причине?

- Потому что переходим на два центральных.