Мусаев: «Кривцов и Волков готовы на 100%, раз в составе»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».
- Можно ли говорить о том, что с возвращением Оласы вы переходите на схему 4-3-3 сегодня?
- Да.
- Что со здоровьем двух травмированных игроков, Кривцова и Волкова? Вроде бы оба в стартовом составе, но травмы такие, неприятные были у них. По крайней мере, по видео. Насколько они готовы?
- На 100%, раз в составе. У Кривцова был ушиб. У Волкова тоже ничего страшного.
- Кайо остается в запасе. По какой причине?
- Потому что переходим на два центральных.
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