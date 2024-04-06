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Объявлена дата дерби ЦСКА – «Спартак»

06 Апреля 2024 • 16:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
24.04 15:00

Российская премьер-лига обнародовала расписание матчей на апрель. Важно отметить, что главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт в четверг, 25 апреля. Это будет матч двадцать первого тура – ранее этот игровой день переносился из-за президентских выборов.

Стартовый свисток в матче ЦСКА – «Спартак» прозвучит 25 апреля в 20:30 по московскому времени.

Добавим, что на текущий момент ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Спартак» - седьмое. Впрочем, в ближайшие часы, дни и недели положение команд может измениться.

Чемпионом России последних лет является «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва

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