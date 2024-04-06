«Урал» потерял трёх игроков на матч с «Динамо»

В субботу «Урал» и «Крылья Советов» открывали программу 23-го тура Российской премьер-лиги. Самарская команда отпраздновала победу в Екатеринбурге со счётом 2:1.

По ходу игры жёлтые карточки в составе «Урала» получили вратарь Илья Помазун и защитник Сильвие Бегич. Теперь эти футболисты из-за перебора карточек жёлтого цвета пропустят следующий матч чемпионата. Не поможет «шмелям» и защитник Итало, который в прошедшем поединке был удалён с поля.

В следующем туре Премьер-лиги «Урал» будет играть против «Динамо» на своём поле. Матч состоится в воскресенье, 14 апреля.