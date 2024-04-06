Удаление Итало и дубль Рахмановича принесли «Крыльям» первую победу в 2024 году

«Крылья Советов» и «Урал» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 6 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».

23-й тур РПЛ открыли в Екатеринбурге. «Урал», посреди недели выбивший «Локомотив» из Кубка России, принимал «Крылья Советов», которые этот турнир покинули многим раньше. Но были и плюсы для самарцев – полноценный недельный цикл подготовки к матчу, а он сейчас очень нужен. Команда Осинькина после рестарта чувствует себя скверно – два поражения и одна ничья. «Урал», кстати. За три весенних тура РПЛ продемонстрировал ровно такие же показатели.

Прервать неудачную серию, кажется, больше хотели самарцы. В неспешном начале матча они сумели найти ключи к воротам «Урала». Первая же толковая атака, развернувшаяся на 16-й минуте, стала голевой. С правого фланга последовала передача на Ежова. Роман пробил в ближний угол, но Помазун отбил мяч перед собой. Следом был ещё удар от Ороско, с которым тоже справился Илья, но на третью попытку Рахманович уже сил не хватило. Амар метров с пяти расстрелял правый угол, а защитники смотрели футбол – 0:1.

«Крылья Советов» и далее лучше держали мяч, чаще выбегали в позиционные атаки. Однако остроты не доставало как самарцам, так и их оппонентам. Вот только по закону этого матча первая толковая атака превращалась в гол. Получилось так и у «Урала», кольнули хозяева под занавес тайма. Простейшая подача с фланга полетела, а Евгеньев даже двумя руками мяч тормознул. Арбитр назначил пенальти, Алексей Каштанов смачно пробил в угол – 1:1. Ломаев реагировал на удар, но не дотянулся.

Забитый гол взбодрил «Урал». Особенно Ишкова. Илья в одной из атак заложил серию финтов, продрался через всю оборону «Крыльев» и сильно пробил в ближний угол. Ломаев сложился и перевёл мяч в штангу, а затем ещё и с добиванием справился. «Урал» и далее продолжал давление. Серия угловых ударов завершилась-таки опасным моментом. В очередной раз пошла подача, наконец Бегич смог продавить оппонента и пробить точно в угол – Ломаев спас «Крылья» от пропущенного гола.

Давление «Урала» наверняка сказалось бы, но на последние полчаса Итало решил оставить свою команду в меньшинстве. Врезал он в центре поля локтем Костанце, получил вторую жёлтую карточку и поле покинул. После этого хозяева поскучнели, инициативу забрали гости. «Крылья» должны были успеть вырвать победу и с задачей своей справились. Горшков после передачи Салтыков влетел в штрафную площадь и рухнул от контакта с Помазуном. Рефери изначально пенальти не поставил, но после долгих споров и повторов указал на «точку».

За десять минут до финального свистка пенальти пошёл исполнять Рахманович. Амар с 11 метров пробил в верхний угол, оформив дубль – 1:2. Семь компенсированных минут ситуацию не изменили. Есть первая победа «Крыльев» в 2024 году, а точнее, со второго декабря 2023-го.