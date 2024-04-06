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«Крылья Советов» также забили «Уралу» с пенальти, у Рахмановича дубль

06 Апреля 2024 • 15:47 Комментировать
Урал
1:2
Крылья Советов
окончен

«Урал» и «Крылья Советов» проводят упорный матч 23-го тура Премьер-лиги. Гости быстро повели после добивание Амара Рахмановича метров с 10. Соперник еще до перерыва отыгрался с 11-метрового, который реализовал Алексей Каштанов. На 61-й минуте хозяева остались вдесятером после повторного предупреждение Итало. Вскоре помощники арбитра на ВАР подозвали судью к монитору, и тот принял решение поставить пенальти в ворота самарцев, так как Илья Помазун сфолил в простой ситуации. Рахманович подошел к мячу и уверенно реализовал 11-метровый - 1:2.

«Крылья Советов» снова делят четвертое место, а соперник - третье с конца. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
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