Кафанов назвал вратаря из России, который стал лучше играть ногами

Виталий Кафанов, тренер вратарей в сборной России, высказался на такую тему, как игра голкиперов ногами. По словам специалиста, в этом компоненте прибавил Александр Максименко, который на клубном уровне представляет «Спартак».

«Максименко точно стал сильнее. Видел его матчи по телевизору, сейчас увидел живьём в сборной – Саша стал сильнее в этом плане», - цитирует Кафанова Sport24.

Кафанов также выразил надежду на то, что вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в клубе после смены тренера не будут заставлять играть только через длинные передачи. Именно Сафонов является вратарём номер один в сборной России.