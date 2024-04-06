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Кафанов назвал вратаря из России, который стал лучше играть ногами

06 Апреля 2024 • 15:40 Комментировать

Виталий Кафанов, тренер вратарей в сборной России, высказался на такую тему, как игра голкиперов ногами. По словам специалиста, в этом компоненте прибавил Александр Максименко, который на клубном уровне представляет «Спартак».

«Максименко точно стал сильнее. Видел его матчи по телевизору, сейчас увидел живьём в сборной – Саша стал сильнее в этом плане», - цитирует Кафанова Sport24.

Кафанов также выразил надежду на то, что вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в клубе после смены тренера не будут заставлять играть только через длинные передачи. Именно Сафонов является вратарём номер один в сборной России.

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Спартак Москва Краснодар Сборная России Виталий Кафанов Александр Максименко Матвей Сафонов ещё теги
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