«Краснодар» объявил состав на матч против «Пари НН»

В одном из субботних матчей двадцать третьего тура Российской премьер-лиги сойдутся «Пари НН» и «Краснодар». Наставник «быков» Мурад Мусаев решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Матч между «Пари НН» и «Краснодаром» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Краснодар» сейчас занимает второе место в РПЛ, отставая от «Зенита» всего лишь на один зачётный балл.