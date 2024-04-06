Кечинов: «Думаю, в матче «Динамо» – «Спартак» обязательно будут голы»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от дерби против «Динамо». Напомним, встреча состоится на стадионе «бело-голубых» завтра в 19:30 по московскому времени.

«Думаю, что здесь обязательно будут голы. Но предсказать, кто в этом матче победит, мне очень сложно. Может выиграть как «Динамо», так и «Спартак», – цитирует Кечинова Rusfootball.info.

Валерий также выразил мнение, что в матче точно не будет зафиксирована ничья. Напомним, «Динамо» в настоящий момент отстаёт от лидирующего «Зенита» всего на три очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» занимает шестую строчку.