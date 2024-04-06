«Урал» с пенальти сравнял счёт в матче с «Крыльями Советов»

В Екатеринбурге подходит к концу первый тайм матча 23-го тура Премьер-лиги, в котором «Урал» играет против «Крыльев Советов». Самарцы открыли счёт после трёх ударов по воротам соперника подряд, и Амар Рахманович был точен. Уральцы отыгрались на 40-й минуте. Илья Ишком выполнил подачу в штрафную, где Роман Евгеньев сыграл рукой - пенальти. Алексей Каштанов пробил в правый угол ворот, и голкипер не дотянулся.

1:1 в этом матче. Если встреча завершится вничью, «Крылья» расположатся на восьмом месте таблицы, а противник - на 12-м. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.