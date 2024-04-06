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«Крылья Советов» без помех расстреливали ворота «Урала» и открыли счёт

06 Апреля 2024 • 14:24 Комментировать
Урал
1:1
Крылья Советов
1 2.65 X 3.40 2 2.75
перерыв

В стартовом матче 23-го тура Премьер-лиги «Урал» принимает «Крылья Советов». Счёт был открыт уже на 16-й минуте, когда оборона хозяев позволила сопернику нанести три удара подряд. Выстрелы метров с 15 парировал голкипер Илья Помазун, а ещё одно добивание, от Амара Рахмановича метров с 10 стало результативным.

На табло 0:1. Самарцы в онлайн-таблице настигают ЦСКА и «Локомотив», идущие на четвертом месте. Соперник же делит третье место с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Урал

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