«Крылья Советов» без помех расстреливали ворота «Урала» и открыли счёт

В стартовом матче 23-го тура Премьер-лиги «Урал» принимает «Крылья Советов». Счёт был открыт уже на 16-й минуте, когда оборона хозяев позволила сопернику нанести три удара подряд. Выстрелы метров с 15 парировал голкипер Илья Помазун, а ещё одно добивание, от Амара Рахмановича метров с 10 стало результативным.

На табло 0:1. Самарцы в онлайн-таблице настигают ЦСКА и «Локомотив», идущие на четвертом месте. Соперник же делит третье место с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.