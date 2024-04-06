Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Пари НН» и «Краснодаром».

«Для «Краснодара» сейчас очень важный момент. Очень важно одержать победу. «Нижний» в последнем туре проиграл, и они тоже хотят реабилитироваться. Лёгкого матча не будет, но этот матч станет определяющим. С «Локо» мы увидели амбициозный «Краснодар». Посмотрим, каким он будет в матче с «Нижним». По логике «Краснодар» должен побеждать, если хочет стать чемпионом.

Если победы не случится, то пойдут разговоры. Если «Краснодар» в этом туре не выиграет, а «Зенит» выиграет, то титульные шансы уже встают под большой вопрос для «быков». Очная встреча потом многое решит. Если и там оступиться, то разница будет слишком большой. Так что очень важна игра с «Нижним». Будет интересно посмотреть», - сказал Деменко.