Назван срок нового контракта Ташуева с «Факелом»

В субботу «Факел» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. При этом воронежский клуб не стал раскрывать срок нового трудового соглашения специалиста.

Как сообщает телегам-канал «Инсайды от Карпа», новый контракт Ташуева рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Прямо сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против ЦСКА на поле соперника.

Напомним, что Сергей Ташуев занимает в «Факеле» тренерское кресло с сентября прошлого года.