Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван срок нового контракта Ташуева с «Факелом»

06 Апреля 2024 • 14:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
1 1.60 X 4.00 2 6.10
Через 22 ч. 59 мин.

В субботу «Факел» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. При этом воронежский клуб не стал раскрывать срок нового трудового соглашения специалиста.

Как сообщает телегам-канал «Инсайды от Карпа», новый контракт Ташуева рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Прямо сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против ЦСКА на поле соперника.

Напомним, что Сергей Ташуев занимает в «Факеле» тренерское кресло с сентября прошлого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

Новости по матчу

Сегодня, 06 Апреля
14:10
Назван срок нового контракта Ташуева с «Факелом»
05 Апреля
22:08
Магаль: «ЦСКА - одна из самых организованных команд РПЛ»
21:22
Тарханов предположил, что мешает Чалову 1
16:59
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Факел РПЛ — 7 апреля 2024
16:55
Бывший тренер «Динамо» перед дерби назвал проблемы «Спартака»
12:58
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Факел чемпионата России — 7 апреля 2024
04 Апреля
22:03
Ставка и прогноз на матч ЦСКА – Факел чемпионата России – 7 апреля 2024
11:08
Рядно: «Игра с «Балтикой» была под контролем ЦСКА»
10:05
Вратарь ЦСКА Тороп: «Балтика» завладела преимуществом во втором тайме»
03 Апреля
16:33
Габулов объяснил, почему ЦСКА не может бороться за чемпионство
02 Апреля
19:42
Нигматуллин высказался о возможном увольнении Федотова из ЦСКА 1
18:23
Сергей Овчинников рассказал, будет ли тренировать Акинфеев
09:44
Радимов: «Хорошо, что у ЦСКА есть Акинфеев, а то они проиграли бы «Сочи»
31 Марта
14:00
Хомуха: «В последнее время Промес уже не определял игру «Спартака»
00:39
«Для меня не будет шоком, если Акинфеев летом завершит карьеру» — Пономарёв
26 Марта
17:44
ЦСКА поможет тем, кто пострадал в результате теракта
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Хави выдвинул требование «Барселоне» Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ
Спортивные новости
Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале «Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
1
1
2.65 3.35 2.47
Видео
06.04.24 в 16:30
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.70 3.35 1.96
Видео
06.04.24 в 20:00
Ростов Ростов
Сочи Сочи
1.90 3.70 3.50
Видео
07.04.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
1.56 3.95 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
14:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» уверенно обыграл «Тюмень»
14:48 · Россия. Премьер-лига
«Урал» с пенальти сравнял счёт в матче с «Крыльями Советов»
14:24 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» без помех расстреливали ворота «Урала» и открыли счёт
14:10 · Россия. Премьер-лига
Назван срок нового контракта Ташуева с «Факелом»
14:05 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил о продлении контракта с Ташуевым официально
14:01 · Россия. Премьер-лига
Осинькин оценил травмы Шитова, Гарре и Бейла
13:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Орещук высказался о будущем Рыбуса
13:50 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко - о «скорострельности» «Крыльями Советов»: «Всегда просим команду быть готовой в первые 15-20 минут»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
13:17 · Россия. Премьер-лига
Бразилец из «Зенита»: «Буду счастлив, если мне предложат российский паспорт»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» надо восстанавливать свой авторитет в дерби с «Динамо»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал точный прогноз на матч «Динамо» - «Спартак»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Салтыков и Ежов - в старте «Крыльев Советов» на матч с «Уралом»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил шансы «Спартака» в матче с «Динамо»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о матче «Динамо» - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем