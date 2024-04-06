«Факел» официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. При этом клуб из Воронежа не называет сроки подписанного нового трудового соглашения.

Ташуев принял «Факел» в сентябре прошлого года. С тех пор команда провела 17 официальных матчей, в которых отпраздновала шесть побед при семи ничьих и четырёх поражениях. На текущий момент «огнеопасные» занимают 11-ю позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Факел» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против ЦСКА на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.