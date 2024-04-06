Осинькин оценил травмы Шитова, Гарре и Бейла

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Первый вопрос относительно состава. Вижу, что одна-единственная замена по сравнению с прошлым туром. Шитов сегодня не сыграет. Насколько серьезная его потеря? Насколько он выбыл? Есть ли какие-то прогнозы?

- Есть прогнозы: 2-3-4 недели в зависимости от того, как сейчас пойдет. Это может быть оптимальным вариантом для восстановления. Давайте на самое лучшее надеяться, хотя так, травма непростая.

- По прошествии трех матчей «Крылья» набирают всего одно очко. С чес связываете такое тяжелое возобновление чемпионата?

- С тем, что очень хорошо сыграл «Ростов» в домашнем матче, где он никакого не отпускает, и с ЦСКА в свою очередь на стандартных положениях проиграли матч.

- «Ростов» - вообще лучшая команда старта после возобновления чемпионата, он добыл три победы. Я знаю, что вы очень часто встречаетесь с «Уралом», и в межсезонье было такое. Насколько изменился «Урал», как вам кажется, и в каком плане?

- Наверное, все-таки надо говорить не о том, как он изменился в течение сезона. Наверное, в прошлом году, в прошлом сезон были отрезки, когда «Урал» на очень хорошем ходу играл, доминировал, очень интересный футбол был. Конечно, стандартные положения помогали, но и игра была в тот момент качественная. Что сейчас? Где-то, наверное, замены, травма и так далее. Наверное, в этом надо искать, но думаю, что это должен делать Виктор Михайлович.

- В недавнем интервью Георгий Зотов сказал: «Главное - разрушить их прессинг и не дать подбирать мяч».

- Давайте вспомним гол, который мы пропустили в домашнем матче, где мы доминировали. Мы по праву выиграли, но даже в этом матче такой нестандартный ход, розыгрыш при начале тайма принес сопернику гол и шанс сравнять счет на тот момент. Тем не менее, много больших футболистов, много футболистов, умеющих бороться за мяч, выстроена команда в том, чтобы подбирать вторые мячи. У всех свои сильные и слабые стороны. «Урал» в этом плане всегда в последнее время в том числе пытался играть в вот такие атаки.

- Гарре, Бейл, когда ждать их появления?

- Гарре уже тренировался полноценно, но все-таки несколько тренировок и игра - это пока разные вещи. Мы ожидаем, что он в ближайшее время, может быть, даже к следующей игре подойдет. С Бейлом немножечко хуже. К сожалению, травма, которую он в матче с ЦСКА получил и был заменен, она пока еще не дает ему возможности, он еще не тренируется в общей группе.