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Агент Орещук высказался о будущем Рыбуса

06 Апреля 2024 • 13:57 Комментировать
Оренбург
...
Рубин
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08.04 17:00

Роман Орещук, который является агентом защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался на тему будущего футболиста.

Как известно, действующий контракт Рыбуса с «Рубином» рассчитан до завершения текущего сезона.

«Пока ни Мацей, ни «Рубин» не готовы разговаривать. Рыбусу нужно до конца восстановиться, а клубу – понять, на что он ещё способен, потому что полученная травма до сих пор давала знать», - цитирует Орещука Sport24.

Орещук добавил, что Рыбус должен вернуться на футбольное поле через одну или две недели.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Рубин» проведёт в понедельник, 8 апреля, - против «Оренбурга» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Роман Орещук Мацей Рыбус ещё теги

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