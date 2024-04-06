Агент Орещук высказался о будущем Рыбуса

Роман Орещук, который является агентом защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался на тему будущего футболиста.

Как известно, действующий контракт Рыбуса с «Рубином» рассчитан до завершения текущего сезона.

«Пока ни Мацей, ни «Рубин» не готовы разговаривать. Рыбусу нужно до конца восстановиться, а клубу – понять, на что он ещё способен, потому что полученная травма до сих пор давала знать», - цитирует Орещука Sport24.

Орещук добавил, что Рыбус должен вернуться на футбольное поле через одну или две недели.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Рубин» проведёт в понедельник, 8 апреля, - против «Оренбурга» на выезде.