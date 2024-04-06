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Ганчаренко - о «скорострельности» «Крыльями Советов»: «Всегда просим команду быть готовой в первые 15-20 минут»

06 Апреля 2024 • 13:50 Комментировать
Урал
0:1
Крылья Советов
1 2.65 X 3.40 2 2.75
1-й тайм

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Посмотрел состав на сегодняшнюю игру. Довольно серьезная ротация по сравнению с кубковой прошедшей встречей. Можно ли говорить, что есть какой-то состав на чемпионат и на Кубок?

- Понятно, что ротация необходима. А про то, что на чемпионат и Кубок, говорить не стоит, потому что первый раз, когда мы так вот играем за семь дней три игры, понятно, что там также нужно искать какие-то варианты, но здесь так диктовала ситуация, таким образом поступить с «Локомотивом» и сегодня.

- Денис Кулаков сегодня не сыграет, игрок, который практически все матчи «Урала» проводит на поле, делает колоссальный объем работы. Но сегодня он не выйдет ни в статусе капитана, ни вообще не появится. Насколько велика его потеря?

- Конечно, его КПД в атаке  и его энергия нужны. Но сейчас такая ситуация, что мы и ротацию должны делать, и постоянно быть готовыми, что кто-то по той или иной причине вылетит.

- Я когда готовился к этому матчу, посмотрел статистику «Крыльев» и обнаружил, что это лидер РПЛ по количеству быстрых голов. Как-то сегодня особенное внимание попросили уделять футболистам в первые минуты?

- Тут что касается внимания, мы в целом всегда просим команду быть готовой в первые 15-20 минут как первого тайма, так и второго. Здесь очень важно сыграть.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко

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