Александр Мостовой: «Вы Абаскаля сделали самым популярным человеком в российском футболе!»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в ближайшее время покинет свой пост.

«По-моему, вообще не имеет смысла говорить об Абаскале. Потому что он уже, можно сказать, на чемоданах. Я про него ещё полгода назад всё сказал, а многие только сейчас начали говорить. Абаскалю всё равно, он получает удовольствие! Вы его сделали самым популярным человеком в нашем футболе! Это уму не поддаётся. Человек даже в футбол никогда не играл в жизни», — сказал Мостовой.

7 апреля в Москве состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Спартак». Начало – в 19:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.