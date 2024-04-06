Бразилец из «Зенита»: «Буду счастлив, если мне предложат российский паспорт»

Бразильский защитник «Зенита» Нино заявил, что хотел бы получить российский паспорт.
«Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили», - передает «Спорт-экспресс» слова легионера.
Нино присоединился к петербургскому клубу в зимнее трансферное окно. Его предыдущим местом работы был «Флуминенсе». Защитник подписал с «сине-бело-голубыми» долгосрочный контракт до 2028 года. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в десять миллионов евро.
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