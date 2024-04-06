Гладилин: «Спартаку» надо восстанавливать свой авторитет в дерби с «Динамо»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о гостевом матче «красно-белых» против «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Динамо» есть шанс побороться за первое место, а «Спартаку» надо восстанавливать свой авторитет. У кого лучше сработает связка защиты и нападения, тот и победит», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 7 апреля, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. После 21 поединка «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» с 32 очками находится на шестой позиции.