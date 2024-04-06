Бубнов дал точный прогноз на матч «Динамо» - «Спартак»

В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Своим мнением по столичному дерби поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. В дерби всегда тяжело предсказывать результат. Почти уверен, что отметятся голами обе команды, но преимущество в выборе игроков должно сыграть в пользу «Динамо», - цитирует Бубнова Sportbox.

Дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 7 апреля. Начало встречи запланировано в 19:30 по столичному времени. Перед этой встречей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» находится на шестой позиции.