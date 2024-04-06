Салтыков и Ежов - в старте «Крыльев Советов» на матч с «Уралом»

В стартовом поединке 23-го тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Тренерские штабы команд представили стартовые составы на предстоящую встречу.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Бегич, Итало, Аюпов, Сиссе, Кики, Ионов, Ишков, Каштанов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Орозко.

Поединок состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.